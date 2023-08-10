43-летняя звезда «Не родись красивой» раскрыла секрет стройности без диет

Российская актриса театра и кино Юлия Такшина раскрыла секрет стройности без диет. Интервью с ней публикует «Леди Mail.ru».

43-летняя звезда сериала «Не родись красивой», исполнившая роль секретарши Виктории Клочковой, рассказала, что не ограничивает себя в еде. Однако артистка не ест после шести часов вечера и особое внимание уделяет сну. «Если выбирать между едой и сном, я всегда остановлюсь на последнем. Для меня сон важнее — я и выгляжу, и чувствую себя лучше, когда высыпаюсь», — пояснила знаменитость.

При этом Такшина отметила, что у нее не хватает времени целенаправленно заниматься спортом, но при этом актриса подвергается физическим нагрузкам на съемках. «Сейчас в "Балаболе" [сериал] я столько дерусь и бегаю, что это очень круто держит меня в тонусе. Там и трюки есть, и драки — в общем, не расслабиться», — заявила собеседница издания.

Также она добавила, что никогда не прибегала к инъекциям ботокса. При этом артистка делает уколы витаминов и пользуется подобранной косметологом линейкой уходовых средств.

Ранее в августе российская актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и раскрыла секрет своей стройности. Пересильд рассказала, что подтянутое тело — результат хорошей генетики. Однако из-за съемок в фильме «Вызов» она обратила внимание на пилатес, массаж и цигун.