Юлия Пересильд раскрыла секрет стройности

Российская актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и раскрыла секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась фото из отпуска, на которых она позирует лежа на траве в красном купальнике. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.

В описании к посту Пересильд рассказала, что подтянутое тело — результат хорошей генетики. «Я никогда особо не уделяла ему времени. В моей жизни нет постоянного спорта, нет ЗОЖ», — заверила она.

Однако из-за съемок в фильме «Вызов» она обратила внимание на пилатес, массаж и цигун. «Сейчас здесь на отдыхе каждый день с утра хожу на йогу. И вдруг подумала — как хочется познавать и изучать свое тело, обучать его чему-то новому и благодарить», — отметила актриса.

В мае Юлия Пересильд показала фанатам процесс мытья волос на МКС, где она находилась во время съемок фильма «Вызов». Знаменитость опубликовала видео, в котором наносит на кожу головы специализированный шампунь для космонавтов, а после этого втирает его в мокрые волосы с помощью салфетки.