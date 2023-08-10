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10:48, 10 августа 2023Россия

Мощный пожар вспыхнул в подмосковной высотке из-за забытой на подоконнике вещи

В Красногорске из-за забытого на окне дезодоранта вспыхнул мощный пожар
СюжетПожар в Красногорске

Мощный пожар вспыхнул в доме на Подмосковном бульваре в Красногорске из-за забытой на подоконнике вещи, возгорание попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На публикуемых кадрах виден черный столб дыма высотой в несколько этажей и вырывающиеся из окна языки пламени.

Житель расположенной на 11-м этаже квартиры в подмосковной высотке оставил 9 августа на окне баллончик дезодоранта, аэрозоль несколько часов пролежал под солнечными лучами и взорвался.

В момент взрыва мужчина был дома — он успел покинуть горящую квартиру и вызвал пожарных. Перекинуться на другие квартиры огонь не успел, площадь возгорания на момент ликвидации составила шесть квадратных метров.

Никто из жителей дома не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве трое детей пострадали из-за вспыхнувшего в трехкомнатной квартире электросамоката.

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    Марк Леонов
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