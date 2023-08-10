Число зарядных станций для электромобилей в Москве возрастет

Собянин решил расширить сеть зарядных станций для электромобилей в Москве

В столице возрастет число зарядных станций для электромобилей. О таком решении сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Дополнительно на улицах города установим 250 новых электрозарядных станций (ЭЗС), у которых есть очевидное преимущество — быстрая зарядка», — заявил градоначальник.

Он добавил, что в столице размещено около 3,2 тысячи ЭЗС, свыше 200 из них установлены в рамках программы «Электроэнергия Москвы».

Глава города отметил, что развитие электротранспорта — важный фактор улучшения экологической обстановки в городе. За последние восемь лет число зарегистрированных в столице электромобилей увеличилось примерно в 20 раз. Владельцы таких машин освобождаются от транспортного налога и могут бесплатно пользоваться городскими парковками.

Ранее Собянин сообщил, что в столице разработали уникальную зарядную станцию, которая сможет заряжать несколько электромобилей сразу. Проект станции полностью отечественный — программное обеспечение и все компоненты произведены в России.