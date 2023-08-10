В России предсказали рост мировых цен на зерно

Минсельхоз России предупредил о возможном росте мировых цен на зерно

Мировые цены на зерно в настоящее время нестабильны, и в ближайшем будущем возможен их рост. Об этом предупредил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что обстановка на рынках усугубляется с учетом ситуации в Черном море и недавних прецедентов с атаками на гражданские суда. «Я думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти», — сказал Патрушев.

Он добавил, что на этом фоне возможно и увеличение продовольственной инфляции. По словам министра, скорее всего, это затронет Европейский континент. При этом продовольственная инфляция в России по-прежнему достаточно незначительная, заключил Патрушев.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что не видит предпосылок для роста цен на продукты в стране в ближайшее время. Напротив, отметил замминистра, стоимость некоторых товаров может снижаться к осени из-за сезонного фактора — окончания сезона отпусков и «шашлычного» периода — в частности, это касается мясных продуктов. Он также назвал текущую ситуацию на продовольственном рынке стабильной.

