France Bleu: во Франции загорелось зернохранилище с несколькими тоннами пшеницы

Крупный пожар произошел в зернохранилище компании SICA Atlantique в порту коммуны Ля-Рошель на юго-западе Франции. В трех элеваторах, охваченных огнем, находилось несколько тысяч тонн пшеницы, сообщает радиостанция France Bleu.

В тушении уже задействовано 96 пожарных, на место запросили подкрепление. Генеральный секретарь префектуры решил открыть ведомственный оперативный центр для координации действий всех служб, задействованных в тушении пожара. Пока что опасности взрыва нет, подчеркнули местные власти.

7 августа у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море произошел взрыв. Возможной причиной местные власти назвали детонацию зерновой пыли. Сообщения о взрыве прозвучали на фоне того, как в Анкаре приготовились пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество.