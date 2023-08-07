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15:16, 7 августа 2023Мир

У крупного порта в Турции прогремел взрыв

У порта Дериндже на Мраморном море в Турции взорвался элеватор с зерном

Кадр: Safiport Derince / YouTube

Взрыв прогремел у крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море в 14.40 по местному времени (совпадает с мск). Туда уже отправили пожарные бригады, пишет Hürriyet.

Известно, что в результате взрыва есть раненые, их число не уточняется. По предварительным данным, взорвался один из элеваторов. «Считается, что это произошло, когда судно покупало пшеницу, в тот момент», — говорится в заявлении. Подробности не уточняются.

Сообщения о взрыве прозвучали на фоне того, как в Анкаре приготовились пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией и предложить свое посредничество. Тему будут обсуждать президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личных переговоров, которые, возможно, состоятся в конце августа.

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    Виктория Кондратьева
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