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13:29, 10 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о попытках Киева прорвать оборону

Балицкий: Киев «обломал зубы» в попытке прорвать оборону в Запорожской области
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев «обломал зубы» при попытке прорвать российскую линию обороны в Запорожской области. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

«Мы вместе построили очень мощную линию обороны, и противник об нее обломал зубы. (...) Мы уже понимаем, что ребята выдержали, самое страшное уже позади, и сегодня противник бросает в бой уже десятую омбру (отдельную механизированную бригаду — прим. "Ленты.ру") украинского резерва, так называемую "гвардию наступа"», — сказал он и добавил, что Украиной было сформировано 10 бригад, остатки последней идут в наступление.

Как утверждает Балицкий, в настоящее время с уверенностью можно говорить о стабильной ситуации на линии фронта в регионе. Врио главы области рассказал, что пару месяцев была определенная тревога из-за огромных поставок вооружения ВСУ со стороны Запада. Однако с начала контрнаступления ощущалось преимущество российских войск на линии соприкосновения.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ не смогли продвинуться даже к первой линии обороны российских сил в Запорожской области. По его словам, продвижению украинской армии мешает глубокоэшелонированная оборона.

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    Кристина Есикова
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