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11:06, 10 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области оценили продвижение ВСУ

Балицкий: ВСУ в Запорожской области не продвинулись даже до первой линии обороны

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области не смогли продвинуться даже к первой линии обороны российских сил. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

По его словам, продвижению украинской армии мешает глубокоэшелонированная оборона.

Ранее Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России могут в скором времени перейти в наступление на запорожском фронте. «И, конечно, у всех сегодня на устах — это наступление. И мы к этому готовимся», — сказал он.

Желание украинского командования выйти к Азовскому морю глава региона назвал «нереальной историей». Он объяснил, что противник за два месяца взял только несколько «опорников».

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    Алевтина Запольская
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