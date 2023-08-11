В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить в России продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов. Парламентарий объяснила «Ленте.ру», что такая концепция практикуется в развитых странах и отвечает возможностям российского рынка труда.

«Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. (...) Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — заявила депутат.

Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих. (...) Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад (…) Работники просто выгорают

Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Она предположила, что форму реализации сокращения рабочих часов работодатели смогут определить совместно с профсоюзными организациями, после чего закрепить договоренности в локальных нормативных актах компаний. По мнению Бессараб, решениями могут быть, например, сокращенная пятница или ежедневное сокращение рабочих часов

Депутат добавила, что для поиска наиболее эффективных решений того, как можно сократить рабочее время, правительству стоит рассмотреть вариант двухлетнего добровольного эксперимента.

«Я бы говорила об эксперименте, который можно в России объявить в течение двух лет. К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов, участие в программах по субсидированию», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее в Госдуме предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю. Возможность работать четыре дня в неделю, согласно инициативе, распространяется на многодетные семьи, в которых все дети несовершеннолетние и самый младший ребенок не достиг 14-летнего возраста.

Депутаты ЛДПР — партии, инициировавшей идею, — также предложили сохранить зарплату многодетным родителям на том же уровне, что и у специалистов, работающих пять дней в неделю.