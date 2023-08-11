Среда обитания
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18:53, 11 августа 2023Среда обитания

Бороться с лесными пожарами решили по-новому

В Калифорнии определяют лесные пожары с помощью искусственного интеллекта
СюжетЛесные пожары:

Фото: David Swanson / Reuters

В Калифорнии в рамках борьбы с лесными пожарами решили использовать новый метод и задействовать искусственный интеллект. Об этом сообщает Reuters.

Программу запустили в июле 2023 года. Таким способом пожарные в штате решили определять очаги возгорания — платформа опирается на данные с более чем тысячи камер, установленных на различных государственных учреждениях и компаниях. Затем искусственный интеллект определяет, в какой точке возник пожар.

«Это на 100 процентов применимо в любой точке мира. Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с гораздо более масштабными и более частыми пожарами на фоне изменения климата», — заявили в департаменте лесного хозяйства.

Ранее президент США Джон Байден пообещал направить каждый имеющийся в стране актив на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от крупного бедствия в виде разрушительных лесных пожаров.

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    Нина Ташевская
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