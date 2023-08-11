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19:48, 11 августа 2023Силовые структуры

Российского учителя арестовали за домогательства к третьекласснице

В Челябинске учителя поместили в СИЗО по подозрению в педофилии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинске 33-летнего школьного учителя арестовали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает URA.RU.

Максим М. будет находиться в СИЗО до 10 октября.

Мать девочки пришла в полицию и рассказала, что педагог надругался над ее дочерью. Это произошло на кладбище в деревне Касарги. Фигурант утверждает, что не насиловал девочку.

Отмечается, что подозреваемый два года работает в школе и преподает русский, литературу, информатику и английский язык. Коллеги педагога рассказали, что он ранее оказывал внимание девочкам-подросткам. Кроме того, мужчина проявлял знаки внимания к молодым учительницам.

Ранее его судили за нарушение правил дорожного движения. Теперь против мужчины возбудили дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Педагог находится в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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