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10:21, 11 августа 2023Силовые структуры

Российского учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы

Под Челябинском задержали учителя по подозрению в изнасиловании третьеклассницы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинской области 33-летнего школьного учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мать девочки пришла в полицию и рассказала, что педагог надругался над ее дочерью. Это произошло на кладбище в деревне Касарги. Фигурант утверждает, что не насиловал девочку.

Отмечается, что подозреваемый два года работает в школе и преподает русский, литературу, информатику и английский язык. Ранее его судили за нарушение правил дорожного движения. Теперь против мужчины возбудили дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Педагог находится в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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