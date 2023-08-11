Российского учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы

Под Челябинском задержали учителя по подозрению в изнасиловании третьеклассницы

В Челябинской области 33-летнего школьного учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мать девочки пришла в полицию и рассказала, что педагог надругался над ее дочерью. Это произошло на кладбище в деревне Касарги. Фигурант утверждает, что не насиловал девочку.

Отмечается, что подозреваемый два года работает в школе и преподает русский, литературу, информатику и английский язык. Ранее его судили за нарушение правил дорожного движения. Теперь против мужчины возбудили дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Педагог находится в СИЗО.