NBC: Байден пройдет интервью по делу о хранении секретных документов

Президенту США Джо Байдену придется пройти интервью у спецпрокурора США по делу о предполагаемом ненадлежащем хранении секретных государственных документов. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что юристы Байдена уже в течение месяца ведут переговоры со спецпрокурором Робертом Хуром по поводу времени и места интервью, а также списка вопросов. Уточняется, что договоренность пока не достигнута.

Личный адвокат Байдена, Хур и администрация Белого дома отказались от комментариев.

Ранее выяснилось, что Байден, находясь на должности вице-президента в администрации Барака Обамы, хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей. Коробки с секретными документами не были заперты в шкафу в Penn Biden Center и были доступны сотрудникам Центра, а также, потенциально, другим лицам, имевшим доступ в офис.