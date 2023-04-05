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22:05, 5 апреля 2023Мир

В деле о секретных документах Байдена появились новые детали

Палата представителей США заявила о новых деталях в деле о секретных документах Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден, находясь на должности вице-президента, хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей. О новых деталях в деле американского лидера заявил комитет по надзору палаты представителей в Twitter.

«Вчера мы получили ошеломляющую информацию от бывшей помощницы президента Байдена Кэти Чунг. Показания Белого дома разваливаются», — отмечается в публикации.

По словам председателя комитета, республиканца Джеймс Комер, коробки с секретными документами не были заперты в шкафу в Penn Biden Center и были доступны сотрудникам Центра, а также, потенциально, другим лицам, имевшим доступ в офис.

Ранее американский президент выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи.

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Юлия Мискевич
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