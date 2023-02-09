Байден прокомментировал расследования против его семьи

Президент США Джо Байден заявил, что у расследования против его семьи нет перспектив

Американский президент Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что американскую общественность это не интересует. «Единственное, что они могут сделать, это напридумывать разного про мою семью. Очень далеко это не продвинется», — прокомментировал Байден.

Ранее американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск раскрыл часть документов, касающихся соцсети в связи со скандалом сына президента США Хантера Байдена. Выяснилось, что Twitter принял «чрезвычайные меры», чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma. В частности, как только появлялась информация об этом деле, равно как и об утечках с забытого Байденом-младшим ноутбука с чувствительной информацией, обычной практикой были запросы на удаление твитов.