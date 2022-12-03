Маск раскрыл часть документов по скандалу в Twitter с сыном Джо Байдена

Илон Маск раскрыл часть документов по сокрытию Twitter скандала с Хантером Байденом

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск раскрыл часть документов, касающихся соцсети в связи со скандалом сына президента США Хантера Байдена. Он выложил ссылку на твиты журналиста Мэтта Таибби, разместившего по отмашке Маска внутренние файлы компании.

Выяснилось, что Twitter принял «чрезвычайные меры», чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma. В частности, как только появлялась информация об этом деле, равно как и об утечках с забытого Байденом-младшим ноутбука с чувствительной информацией, обычной практикой были запросы на удаление твитов. Также такие сообщения помечались как «небезопасная информация», а прямые ссылки блокировались, хотя изначально этот инструмент был разработан лишь для исключительных случаев, например для блокировки детской порнографии.

Ранее стало известно, что проведение расследования против Хантера Байдена одобряют 62 процента американцев, предполагая, что Джо Байден мог получать прибыль от сделок сына. Еще 34 процента опрошенных высказались против, заявив, что дело является политически мотивированным.

Ранее Джо Байден заявил, что гордится своим сыном, которого могут обвинить в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия. Он подчеркнул, что испытывает полное доверие к Хантеру и очень любит его. Прокуроры и следователи уверены, что доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинения.