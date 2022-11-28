В США поддержали расследование против сына Джо Байдена

Rasmussen Report: 62 процента граждан США одобряют расследование против Хантера Байдена

Проведение расследования против Хантера Байдена, сына действующего президента США, одобряют 62 процента граждан страны. Такие результаты исследования общественного мнения показал опрос компании Rasmussen Report.

«Новый общенациональный опрос показал, что 62 процентов [американских] избирателей одобряют расследование республиканцами из палаты представителей зарубежных сделок Хантера Байдена», — говорится в результатах опроса. Отмечается, что 61 процент респондентов заявили об уверенности в том, что Джо Байден мог получать прибыль от сделок Хантера.

Еще 34 процента опрошенных не поддержали проведение расследования и заявили, что дело против Хантера Байдена является политически мотивированным. В ходе исследования была опрошена тысяча избирателей, погрешность составила 2 процента.

Ранее Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, которого могут обвинить в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия. Он подчеркнул, что испытывает полное доверие к Хантеру и очень любит его. Прокуроры и следователи уверены, что доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинения Хантеру Байдену. Финальное решение примет прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс.