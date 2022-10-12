Президент США Байден заявил о гордости находящимся под угрозой обвинения сыном Хантером

Президент США Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, которого могут обвинить в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Байден заявил о гордости своим сыном, находящимся под угрозой обвинения, и отметил, что он не знал об истории с оружием. Он подчеркнул, что испытывает полное доверие к Хантеру и очень любит его.

«Это история про оружие. Я ничего про это не знал. Похоже, что, когда он подавал заявку на приобретение пистолета, случилось так, что... вас спрашивают, на наркотиках ли вы или употребляете наркотики. Он ответил, что нет. И он написал про это "нет" в своей книге», — отметил глава государства.

Прокуроры и следователи уверены, что доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинения Хантеру Байдену. Финальное решение примет прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс: возможно, это произойдет после выборов в Конгресс 8 ноября.

«Это ребенок, который — не ребенок, он взрослый мужчина — он подсел на наркотики, как случается во многих семьях. Он преодолел это. Он начал новую жизнь», — заключил Байден.

В 2021 году Хантер Байден похвастался употреблением наркотиков вместе с экс-мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри. Их разговор по телефону состоялся в январе 2019 года. Он хранился на ноутбуке, который Хантер Байден оставил в ремонтной мастерской.