Кайли Дженнер отметила день рождения новыми снимками в бикини

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась новыми снимками в откровенном образе в честь дня рождения. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость отметила 26-летие на пляже, снявшись в бикини черного цвета. Предпринимательница позировала с распущенными мокрыми волосами, отказавшись при этом от макияжа. Из аксессуаров на манекенщице были золотые серьги и массивные колье. Кроме того, она надела кольца с крупными разноцветными камнями.

Подписчики восхитились внешним видом Дженнер в комментариях под постом. «Красотка», «С днем рождения!», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», «Будь счастлива», «Прекрасная девушка», — высказывались многочисленные поклонники.

В июле поклонники подняли на смех Кайли Дженнер за новое фото словами «так не бывает». Знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует у бассейна в зеленом бикини. Ее образ дополняют золотые браслеты, подвески на шее и колье на талии. Однако подписчики обратили внимание на непропорциональное телосложение бизнесвумен.