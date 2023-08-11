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21:27, 11 августа 2023Россия

Бывший боец ЧВК угрожал отдыхающим в подмосковном парке гранатой

Baza: бывший боец ЧВК угрожал отдыхающим в парке подмосковного Королева гранатой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

В подмосковном Королеве бывший боец ЧВК поссорился с отдыхающими в местном парке. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что конфликт произошел в центральном парке Юбилейного района города. Во время словесной перебранки один из посетителей достал гранату и стал угрожать «всех взорвать». Полицейским удалось задержать мужчину. Он оказался бойцом частной военной компании. Как пишет издание, граната оказалась учебной.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении 19-летнего местного жителя, который бросил страйкбольную гранату в группу подростков в Удельном парке. От его действий пострадал 36-летний мужчина, который пытался обезвредить молодого человека.

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    Марина Совина
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