Бывший боец ЧВК угрожал отдыхающим в подмосковном парке гранатой

Baza: бывший боец ЧВК угрожал отдыхающим в парке подмосковного Королева гранатой

В подмосковном Королеве бывший боец ЧВК поссорился с отдыхающими в местном парке. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что конфликт произошел в центральном парке Юбилейного района города. Во время словесной перебранки один из посетителей достал гранату и стал угрожать «всех взорвать». Полицейским удалось задержать мужчину. Он оказался бойцом частной военной компании. Как пишет издание, граната оказалась учебной.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении 19-летнего местного жителя, который бросил страйкбольную гранату в группу подростков в Удельном парке. От его действий пострадал 36-летний мужчина, который пытался обезвредить молодого человека.