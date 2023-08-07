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19:51, 7 августа 2023Силовые структуры

Силовики возбудили дело из-за взрыва страйкбольной гранаты в российском парке

В Петербурге полиция возбудила дело против метателя гранаты в Удельном парке

Кадр: РЕН ТВ

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении 19-летнего местного жителя, который бросил страйкбольную гранату в группу подростков в Удельном парке. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Метателя задержали прохожие и передали его силовикам. У подозреваемого изъяли еще две страйкбольные гранаты. От его действий пострадал 36-летний мужчина, который пытался обезвредить молодого человека. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой.

6 августа молодой человек со страйкбольной гранатой с перцовым газом напал на подростков, пришедших на встречу поклонников субкультуры фурри — любителей антропоморфных животных. Взорвавшаяся граната повредила злоумышленнику палец.

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    Варвара Митина
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