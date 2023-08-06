Россиянин с гранатой напал на подростков-фурри

В Санкт-Петербурге мужчина со страйкбольной гранатой напал на подростков-фурри

В Санкт-Петербурге мужчина со страйкбольной гранатой напал на подростков, пришедших на встречу поклонников субкультуры фурри — любителей антропоморфных животных. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам одного из участников встречи, которая проходила 6 августа в Удельном парке, неизвестный мужчина ходил «вокруг да около» компании ребят, возрастом от 14 до 19 лет.

«Мы увидели, что он выдергивает чеку. У нас ребята к нему подошли, повалили, и сразу раздался взрыв», — рассказал один из поклонников субкультуры.

Подростки сами задержали нападавшего и передали его полиции. По словам очевидцев, на вид ему около 20 лет. Взорвавшаяся граната повредила злоумышленнику палец.

3 августа россиянин бросил учебную гранату в автомобиль около делового центра «Москва-Сити». Сообщается, что снаряд выбил стекла авто. Виновник скрылся с места происшествия, но позже был найден полицией. В настоящее время он находится в СИЗО.