Неизвестный с пистолетом бросил гранату в машину около «Москва-Сити»

Около «Москва-Сити» неизвестный бросил гранату в машину, произошел взрыв

Около делового центра «Москва-Сити» неизвестный бросил учебную гранату в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, снаряд взорвался и выбил стекла. Мужчина с места происшествия скрылся. При себе у него был замечен пистолет. Полиция разыскивает злоумышленника.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина поссорился с водителем машины и стал угрожать ему пистолетом. Тот испугался и выбежал из салона, тогда мужчина решил испортить автомобиль.

Ранее сообщалось, что в московскую клинику ворвался неизвестный мужчина с оружием в руках.