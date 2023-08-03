Силовые структуры
Неизвестный с пистолетом бросил гранату в машину около «Москва-Сити»
Около «Москва-Сити» неизвестный бросил гранату в машину, произошел взрыв
Около делового центра «Москва-Сити» неизвестный бросил учебную гранату в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, снаряд взорвался и выбил стекла. Мужчина с места происшествия скрылся. При себе у него был замечен пистолет. Полиция разыскивает злоумышленника.
По данным Telegram-канала Mash, мужчина поссорился с водителем машины и стал угрожать ему пистолетом. Тот испугался и выбежал из салона, тогда мужчина решил испортить автомобиль.
Ранее сообщалось, что в московскую клинику ворвался неизвестный мужчина с оружием в руках.