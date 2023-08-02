Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:32, 2 августа 2023Силовые структуры

Неизвестный ворвался в московскую поликлинику и угрожал людям оружием

В московскую клинику ворвался неизвестный мужчина с оружием в руках

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В московскую поликлинику ворвался неизвестный мужчина и угрожал людям оружием. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло в медучреждении на улице Стромынка. Неадекватный гражданин напугал пациентов, после чего сбежал. По горячим следам полицейские задержали его на Скоокльнической площади. Они выясняют причину подобного поведения.

27 июля в Астрахани голого мужчину задержали на территории российского детского сада

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?

    Россиянин торговал похищенными у многодетных матерей детьми и попал в колонию

    Путин и Эрдоган условились определить место и время встречи

    Племянница Елизаветы II снялась в откровенном образе для журнала

    Стилист призвала выбросить пять вещей из гардероба

    Роберт Дауни-младший раздарит свои автомобили

    Экономист высказалась о будущем курса доллара и евро

    Мальчик упал в кратер вулкана и выжил

    «Зенит» включил в заявку не желавшего возвращаться в Россию иностранца

    В США рассказали об огромных потерях ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости