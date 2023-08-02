Неизвестный ворвался в московскую поликлинику и угрожал людям оружием

В московскую клинику ворвался неизвестный мужчина с оружием в руках

В московскую поликлинику ворвался неизвестный мужчина и угрожал людям оружием. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло в медучреждении на улице Стромынка. Неадекватный гражданин напугал пациентов, после чего сбежал. По горячим следам полицейские задержали его на Скоокльнической площади. Они выясняют причину подобного поведения.

27 июля в Астрахани голого мужчину задержали на территории российского детского сада