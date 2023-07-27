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17:01, 27 июля 2023Россия

Голого мужчину задержали на территории российского детского сада

Голый мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани

Голый мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, голого человека заметили рядом с торговым центром, расположенным через дорогу от детского сада. Когда неадекватного россиянина попытались задержать, он сломал забор дошкольного учреждения и забежал на его территорию.

Был ли нарушитель в состоянии наркотического опьянения — неизвестно, его отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова пожаловалась на незакрывающийся туалет возле старого дома, расположенного напротив детского сада.

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    Марк Леонов
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