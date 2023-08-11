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05:19, 11 августа 2023Россия

Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

МО: артиллеристы поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Пречистовки

Фото: Unsplash

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Пречистовки в ДНР. Его словам приводит РИА Новости.

Чехов уточнил, что артиллеристы поразили скопления живой силы ВСУ в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией Киева в районе Пречистовки. Также российские военные отразили атаку Киева в направлении Урожайного, в результате чего украинские военные отступили.

Кроме того, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы «Мста-Б» в Новоивановке и Новоселке. Самоходный миномет «Тюльпан» и самоходная пушка «Малка» ликвидировали опорные пункты ВСУ в районах Старомайорского и Угледара. С помощью зенитного ракетного комплекса «Оса» и переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» российские солдаты сбили два беспилотника самолетного типа «Фурия» и «Валькирия».

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    Марина Совина
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