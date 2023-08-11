Мужчина избавился от депрессии благодаря неизлечимой болезни

Британец узнал об опухоли мозга и избавился от депрессии

Житель британского города Аннисленд узнал от врачей, что у него диагностировали неизлеимую болезнь, и избавился от многолетней депрессии. Об этом сообщает Daily Mirror.

30-летний Дункан Кэмпбелл боролся с депрессией в течение 15 лет. В феврале 2021 года врачи сообщили мужчине, что у него рак мозга четвертой стадии. «Диагноз привел меня в чувство. Он вдохновил меня ценить каждую секунду», — рассказал британец после того, как узнал об опухоли.

Он пояснил, что до диагноза постоянно критиковал себя. Когда мужчина пытался планировать будущее, его охватывала тревога. «Теперь я живу настоящим, так как у меня больше нет выбора. У меня неизлечимая болезнь, поэтому есть рациональные причины для грусти, но неведомым образом благодаря этому я перестал беспокоиться», — подчеркнул он.

Мужчина прошел около 20 обследований МРТ, перенес операцию на мозге, химиотерапию и лучевую терапию. После операции он более двух месяцев провел в инвалидном кресле. Кэмпбелл научился снова ходить при помощи специального оборудования.

«Диагноз освободил меня от депрессии. Не надо было ждать диагноза, чтобы освободиться от умственной боли, которая мешала мне жить. Мой мозг атаковал себя. Он знал все мои слабости, недостатки и страхи. Каждую секунду каждого дня он меня разрушал. Но теперь я нашел путь к счастью: возможность поделиться своей историей и помочь другим стала моей целью и помогла преодолеть депрессию», — сказал британец.

Ранее сообщалось, что в Великобритании узнавший о неутешительном диагнозе мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной накануне Рождества. Врачи предупредили пациента, что рак очень агрессивный, и поэтому ему осталось жить от нескольких недель до нескольких месяцев.

