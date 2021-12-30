Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина узнал о смертельном диагнозе и женился на возлюбленной

Мужчина узнал, что ему осталось жить несколько месяцев, и сделал предложение возлюбленной

Фото: страница Wedding Wish Makers charity в Facebook

В Шотландии узнавший о смертельном диагнозе мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной накануне Рождества. Об этом сообщает Daily Record.

В начале декабря родители пятерых дочерей Джули Нилсон и 44-летний Майкл Даффи узнали о смертельной болезни мужчины — у него диагностировали рак печени. Врачи предупредили пациента, что рак очень агрессивный, и поэтому ему осталось жить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Узнав прогнозы медиков, пара решила пожениться. За три недели возлюбленные организовали свадебную церемонию, которая прошла на футбольном стадионе Селтик Парк. В ней приняли участие дети и ближайшие родственники пары. Осуществить мечту шотландцев помогла благотворительная организация «Исполнители свадебных желаний» и щедрые пожертвования от близких и доброжелателей.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря
Смерть подождет Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Смерть подождетЭти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
21 ноября

Нилсон отметила, что, несмотря на неутешительные прогнозы, они с мужем не планируют сдаваться и будут бороться с болезнью до конца.

Ранее сообщалось, что в Бирмингеме, Англия, смертельно больной раком мужчина женился на любви всей жизни в хосписе и умер через 19 дней после свадьбы. Поскольку мужчина и его возлюбленная были постоянными волонтерами приюта для животных, незадолго до смерти британец попросил создать от его имени страницу сбора средств на нужды приюта на краудфандинговой платформе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Ингушетии на дороге обстреляли сына зампреда правительства Чечни
Мужчина узнал о смертельном диагнозе и женился на возлюбленной
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии
В Роспотребнадзоре Дагестана заявили об отсутствии случаев омикрона в республике
Минюст объяснил включение «Медиазоны» в реестр СМИ-иноагентов
В Госдуму внесли законопроект о новогодних пенсиях
Захарова обвинила украинские власти в стремлении установить тотальную цензуру
Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация
Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Белорусские пограничники упрекнули Польшу в нехристианском отношении к мигрантам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter