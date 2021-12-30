Мужчина узнал о смертельном диагнозе и женился на возлюбленной

В Шотландии узнавший о смертельном диагнозе мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной накануне Рождества. Об этом сообщает Daily Record.

В начале декабря родители пятерых дочерей Джули Нилсон и 44-летний Майкл Даффи узнали о смертельной болезни мужчины — у него диагностировали рак печени. Врачи предупредили пациента, что рак очень агрессивный, и поэтому ему осталось жить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Узнав прогнозы медиков, пара решила пожениться. За три недели возлюбленные организовали свадебную церемонию, которая прошла на футбольном стадионе Селтик Парк. В ней приняли участие дети и ближайшие родственники пары. Осуществить мечту шотландцев помогла благотворительная организация «Исполнители свадебных желаний» и щедрые пожертвования от близких и доброжелателей.

Нилсон отметила, что, несмотря на неутешительные прогнозы, они с мужем не планируют сдаваться и будут бороться с болезнью до конца.

Ранее сообщалось, что в Бирмингеме, Англия, смертельно больной раком мужчина женился на любви всей жизни в хосписе и умер через 19 дней после свадьбы. Поскольку мужчина и его возлюбленная были постоянными волонтерами приюта для животных, незадолго до смерти британец попросил создать от его имени страницу сбора средств на нужды приюта на краудфандинговой платформе.