Смертельно больной мужчина женился на любви всей жизни и умер через 19 дней

Умирающий от рака пациент женился на возлюбленной в хосписе и позвал на свадьбу собак

В Бирмингеме, Англия, смертельно больной раком мужчина женился на любви всей жизни в хосписе и умер через 19 дней после свадьбы. Об этом сообщает Birmingham Live.

В марте у 38-летнего Саймона Стивенса диагностировали перитонеальную мезотелиому — редкую раковую опухоль, которая образуется в оболочке брюшной полости в результате воздействия асбеста на организм. После постановки диагноза пациента поместили в хоспис, где за ним ухаживали врачи и медсестры. Помимо этого с умирающим британцем рядом постоянно находилась его возлюбленная Линн Мейл, с которой он начал встречаться 14 с половиной лет назад.

Осознавая близость смерти Стивенса, пара решила сыграть свадьбу прямо в хосписе. Праздник был запланирован на 28 октября, но из-за стремительно ухудшающегося самочувствия мужчины торжество перенесли на два дня раньше. На свадьбу позвали родственников и три борзых собаки, которых жених и невеста забрали из приюта.

Поскольку Стивенс и Мейл были постоянными волонтерами приюта для животных, незадолго до смерти британец попросил создать от его имени страницу сбора средств на нужды приюта на краудфандинговой платформе. 14 ноября мужчина скончался, но его дело продолжает жить — на момент написания новости было собрано 12 из 500 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей из 49).

Ранее сообщалось, что в Сан-Франциско, штат Калифорния, неизлечимо больной 20-летний Серхио Сото женился на школьной любви вскоре после того, как врачи сообщили ему о скорой смерти. Сото боролся с лейкемией в течение 15 лет, большую часть из которых его поддерживала возлюбленная.