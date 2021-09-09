20-летний жених узнал о скорой смерти и сыграл свадьбу со школьной любовью

ABC 7: неизлечимо больной американец узнал, что умрет через две недели, и сыграл свадьбу

В Сан-Франциско, штат Калифорния, неизлечимо больной 20-летний Серхио Сото женился на школьной любви вскоре после того, как врачи сообщили ему о скорой смерти. Об этом пишет ABC7.

Сото борется с лейкемией в течение 15 лет, большую часть из которых его поддерживает школьная любовь, 20-летняя Изабелла Кристобаль. В конце августа американец узнал, что, по прогнозам врачей, умрет всего через две недели, и сделал предложение Кристобаль. Пара сыграла свадьбу во вторник, 7 сентября.

«Что бы бы ни происходило со мной и с моим лечением, Изабелла всегда рядом. Я знаю, что она — моя единственная, поэтому и сделал предложение. Она — любовь всей моей жизни, и я действительно хочу быть с ней всегда», — сказал жених.

Молодожены надеются, что их история любви даст надежду другим, особенно тем, кто борется с раком или потерял кого-то из-за этой болезни. «Сохраняйте позитивный настрой, как Серхио, будьте сильными и живите настоящим», — заключила Кристобаль.

Ранее сообщалось, что смертельно больной третьекурсник из английского города Ливерпуль, графство Мерисайд, женился на возлюбленной после того, как узнал, что ему осталось жить считанные дни. Он страдал от агрессивной формы рака мозга.