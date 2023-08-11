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14:44, 11 августа 2023Экономика

ЦБ спрогнозировал сохранение антироссийских санкций

Центробанк спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2026 года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Антироссийские санкции сохранятся как минимум до 2026 года. Такой прогноз присутствует в базовом сценарии развития экономики в проекте документа «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» Центрального банка России.

«Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются», — говорится в документе регулятора.

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Также в докладе Центробанка прогнозируется, что мировая экономика замедлится, что скажется на снижении спроса на российские товары, которые будут продаваться со скидкой. Банк ожидает, что экономика России вернется к росту в 1,5–2,5 процента в год в 2026 году. «Основные риски для российской экономики связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом», — подчеркивается в документе.

В одном из альтернативных сценариев ЦБ также допустил усиление фрагментации мировой экономики и наступление мирового кризиса, сопоставимого с 2008 годом. Сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах может спровоцировать ужесточение денежно-кредитной политики, что может обернуться масштабным бегством из рисковых активов, сказано в документе.

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