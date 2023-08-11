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13:55, 11 августа 2023Экономика

Центробанк допустил сопоставимый с 2008 годом кризис

ЦБ РФ: в альтернативных сценариях возможен сопоставимый с 2008 годом кризис

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Центральный банк России в альтернативных сценариях допустил усиление фрагментации мировой экономики и наступление мирового кризиса, сопоставимого с 2008 годом. Об этом со ссылкой на материалы к проекту регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» сообщает «Прайм».

По заявлению ЦБ, сценарий «Усиление фрагментации» предполагает усиление процесса разделения стран на блоки. Это будет выражаться в их стремлении локализовать производства внутри страны и не допускать конкурентов к технологиям и экономике, говорится в документе. Также при таком развитии событий государства будут выстраивать партнерства по «географической близости и дружественности в геополитической повестке».

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При еще одном сценарии, «Рисковом», ожидается сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что спровоцирует ужесточение денежно-кредитной политики. По мнению Центробанка, быстрое повышение ставок ухудшит состояние финансовых организаций, а повышение процентных рисков может обернуться масштабным бегством из рисковых активов. «Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов», — отмечено в материалах.

Ранее агентство Bloomberg предупредило, что дальнейшее повышение ключевой ставки Европейским Центробанком может привести к риску рецессии для экономики еврозоны. При таком сценарии спад в 2024 году составит 3,8 процента от ВВП региона. При этом самый негативный сценарий предполагает спад экономики еврозоны на 5 процентов — это случится в случае одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки на фоне колебаний цен на энергоносители.

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