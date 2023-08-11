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14:50, 11 августа 2023Интернет и СМИ

Модель OnlyFans назвала минус индустрии

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Популярная американская модель OnlyFans Дэни Бэнкс назвала минус индустрии. В подкасте Inside Onlyfans, доступном на YouTube, она рассказала, что мужчины хотят быть с ней только из-за ее денег.

«У меня никогда не было отношений, я даже не знаю, каково это, когда ты кому-то нравишься по-настоящему», — сказала Бэнкс. Она добавила, что все мужчины хотят от нее только денег.

Модель также призналась, что ее чувства легко задеть, поэтому она всегда расстраивается, когда люди критикуют ее деятельность. «Некоторые считают, что девушки из OnlyFans не заслуживают уважения мужчин. Но в конечном итоге все, что мне нужно, — это просто найти человека, с которым я хочу быть», — высказалась Бэнкс.

Ранее модель OnlyFans Эмма Магнолия назвала преимущество работы в индустрии контента для взрослых перед другой деятельностью. Она объяснила, что заработок на OnlyFans позволил ей почувствовать финансовую стабильность.

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    Олег Давыдов
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