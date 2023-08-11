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08:46, 11 августа 2023Мир

Контрнаступление ВСУ сравнили с самоубийством

Эксперт Фельди назвал начало контрнаступления ВСУ самоубийственным решением

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди раскритиковал решение о проведении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Фельди сравнил контрнаступление ВСУ с самоубийством и назвал это решение не обоснованным с профессиональной военной точки зрения. По его мнению, эксперты и политики в США и Западной Европе считают операцию Киева напрасной. «За год Россия выстроила системную оборону, которую не превзойти традиционным оружием», — отметил он.

Специалист допустил, что в Киеве решили проводить контрнаступление не только из-за «безрассудного политического поведения», но и в интересах криминальных кругов. «С профессиональной точки зрения, с первых минут невозможно было представить, что оно будет иметь успех», — заключил Фельди.

Ранее в США заявили о мрачном настроении украинцев из-за медленного хода контрнаступления. С таким мнением выступила американская газета Washington Post.

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    Марина Совина
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