Контрнаступление ВСУ сравнили с самоубийством

Эксперт Фельди назвал начало контрнаступления ВСУ самоубийственным решением

Венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди раскритиковал решение о проведении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Фельди сравнил контрнаступление ВСУ с самоубийством и назвал это решение не обоснованным с профессиональной военной точки зрения. По его мнению, эксперты и политики в США и Западной Европе считают операцию Киева напрасной. «За год Россия выстроила системную оборону, которую не превзойти традиционным оружием», — отметил он.

Специалист допустил, что в Киеве решили проводить контрнаступление не только из-за «безрассудного политического поведения», но и в интересах криминальных кругов. «С профессиональной точки зрения, с первых минут невозможно было представить, что оно будет иметь успех», — заключил Фельди.

Ранее в США заявили о мрачном настроении украинцев из-за медленного хода контрнаступления. С таким мнением выступила американская газета Washington Post.