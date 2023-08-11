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02:54, 11 августа 2023Мир

В США заявили о мрачном настроении украинцев из-за контрнаступления

WP заявила о мрачном настроении украинцев из-за медленного контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Медленно развивающееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) омрачает настроение граждан по всей стране. Об этом написала американская газета Washington Post.

Журналисты подчеркнули, что медленное контрнаступление ВСУ привело к мрачному настроению украинцев. Власти страны и их партнеры на Западе рассчитывали на успех операции и надеялись, что он изменит ход конфликта с Россией.

Авторы статьи отметили, что украинцы «ждут хороших новостей, но не получают их». Опрошенные WP граждане заявили, что испытывают «коллективное разочарование». Многие из них опасаются, что их близких направят в зону боевых действий. Солдаты ВСУ также признались, что испытывают гнетущие чувства из-за колоссальных потерь.

Ранее в США сообщили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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    Марина Совина
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