Кандидат в президенты США одобрил удары дронами по наркокартелям

Кандидат в президенты США Десантис одобрил удары дронами по наркокартелям

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис одобрил удары дронами по членам наркокартелей в случае контрабанды наркотиков. Об этом сообщает телеканал NBC.

Он пообещал такую меру в случае, если его выберут президентом США. По его словам, это произойдет, если представители наркокартелей проникнут на американскую территорию.

Десантис оставил за собой право использовать силу для защиты своей страны.

Ранее сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Кэннеди высказались в поддержку военных операций против наркокартелей в Мексике. В свою очередь, конгрессмены Дэн Креншоу и Майк Вальц выступили с законопроектом, который разрешает использовать против производителей наркотиков авиабомбы.