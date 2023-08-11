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12:41, 11 августа 2023Ценности

Внешность Нюши на новом фото смутила фанатов

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала новое фото и смутила фанатов своим внешним видом. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артистки.

На размещенных кадрах 32-летняя исполнительница позировала, сидя на диване в белом наряде. Звезда распустила уложенные волнами волосы и сделала контрастный макияж, накрасив губы ярко-красной помадой и очертив их контур карандашом.

Поклонники предположили в комментариях, что певица скорректировала черты лица. «Сначала вас не узнал, потому что вы изменили внешний облик. Интересно, что вдохновило на это изменение?», «На вид как будто сорок лет», «Я подумала, это Ольга Орлова [телеведущая]», «Не похожа на себя», «На первом фото не узнала», «С верхней губой перебор», «Немного зашла за контур верхней губы. Ржу в голос», «Неужели тоже филлеры? Некрасиво», — заявили пользователи сети.

Ранее в августе бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в бикини для обложки журнала «Антенна-Телесемь». Ее подняли на смех в сети со словами «дешево, безвкусно» из-за чрезмерного использования фотошопа.

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    Карина Черных
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