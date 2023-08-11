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20:21, 11 августа 2023Мир

Названа причина резкого роста заболеваемости коронавирусом в мире

Иммунолог Крючков допустил рост заболеваемости коронавирусом в России в октябре

Фото: Daniel Schludi / Unsplash

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в мире связан с жарой и новым вариантом омикрона EG.5. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Если мы посмотрим за всю пандемию и сравним с последней неделей июля, то там чуть менее 700 тысяч заболевших в мире. Это цифры значительно более низкие, чем были в пики, в омикрон-волну, даже в дельта-волну. С этой точки зрения это не волна, это некоторый всплеск заболеваемости в ряде крупных регионов, странах», — объяснил он.

Причина в распространении новой заразной подлинии. Это все происходит в относительно благоприятных условиях для распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о том, что на наиболее жарких территориях люди большую часть времени находятся в закрытых помещениях и под кондиционерами

Николай Крючковиммунолог

Также заразившихся коронавирусной инфекцией стало больше, потому что профилактические меры ослабили, считает Николай Крючков.

«Второе — это низкий уровень вакцинации, который привел к заметному снижению коллективного иммунитета по всему миру, и отсутствие коронавирусных ограничений тоже напрямую способствует [росту заболеваемости]. Условия такие, что новый вариант привел к очередному всплеску», — добавил специалист.

В то же время сейчас количество заболевших еще не достигло максимума, считает кандидат медицинских наук. Он уверен, что осенью будут выявлять больше случаев заражения COVID-19.

«Меня больше тревожит, что будет с октября в нашей стране, потому что должен быть более выраженный рост, обусловленный сезонностью. Это не сезонная инфекция, но инфекция с сезонным компонентом. Будет значительный рост, а EG.5 этому поспособствует. Пока я не вижу условий, чтобы повторились крупные волны, но всплеск заболеваемости будет», — заключил он.

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Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 10 июля по 6 августа число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 80 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. За этот период зарегистрировали 1,5 миллиона новых случаев.

10 августа ВОЗ сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант EG.5 «Эрис» омикрон-штамма коронавируса. При этом в организации полагают, что он не представляет большой угрозы для населения на глобальном уровне.

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    Мария Сметанина
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