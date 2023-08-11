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09:42, 11 августа 2023Силовые структуры

СКР заочно предъявил обвинение командующему войсками ВСУ

СК России заочно обвинил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Cергею Попко из-за обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР с марта 2016-го по август 2019 года. Об этом стало известно в ходе совещания под руководством председателя СК Александра Бастрыкина, проходящего в Херсонской области, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По данный следствия, от действий Попко пострадали более 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса. Сейчас он занимает должность главы Киевской городской военной администрации.

Ранее Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, из-за действий которого пострадали десятки мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

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    Варвара Митина
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