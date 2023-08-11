Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 11 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в двух областях Украины

«Главред»: в Хмельницкой и Винницкой областях Украины прозвучали взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В двух областях Украины, Хмельницкой и Винницкой, прозвучали взрывы. Об этом в Telegram сообщило издание «Главред».

Детали произошедшего не приводятся. Ранее в регионе, как и по всей территории Украины, была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно о сильных взрывах в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Внуково закрыл воздушное пространство

    Во Франции предрекли мировую войну из-за переброски войск Польши к Белоруссии

    Больше 80 человек обратились к врачам после взрыва в Сергиевом Посаде

    Российского учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы

    Дженнифер Лопес в бикини попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети

    Стало известно о взрывах в двух областях Украины

    Стало известно о взрывах в Киеве

    Стало известно место похорон актрисы Веры Васильевой

    Мошенники нашли новый способ завладеть доверием россиян

    Россиянам назвали простые способы найти бюджетные туры за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости