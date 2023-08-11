Стало известно о взрывах в двух областях Украины

«Главред»: в Хмельницкой и Винницкой областях Украины прозвучали взрывы

В двух областях Украины, Хмельницкой и Винницкой, прозвучали взрывы. Об этом в Telegram сообщило издание «Главред».

Детали произошедшего не приводятся. Ранее в регионе, как и по всей территории Украины, была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно о сильных взрывах в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).