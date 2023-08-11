Популярное видео о приставаниях к девушкам оказалось постановочным

Блогерша из Китая ради просмотров сняла постановочное видео о приставаниях к ней

Популярное видео о приставаниях незнакомца, которое опубликовала китайская блогерша, оказалось постановочным. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Ролик выложила 24-летняя жительница Китая по фамилии Шэнь. На кадрах, которые она сняла, незнакомый мужчина донимает ее и ее подругу в ресторане. Сначала он предлагает девушкам выпить с ним, а когда те отказываются, не отступает и продолжает навязчиво убеждать подруг составить компанию ему и его друзьям.

Подписчиков Шэнь возмутило поведение мужчины. Многие написали в комментариях, что и сами попадали в подобные ситуации. В итоге ролик привлек внимание правоохранителей. Полицейские попытались найти злоумышленника и вскоре заподозрили, что его не существует. В конце концов Шэнь призналась, что выдумала сюжет с приставанием, «чтобы оставаться в тренде и увеличивать число просмотров».

Блогерша и трое ее помощников были задержаны за введение в заблуждение подписчиков и правоохранителей, а платформе, на которой Шэнь разместила видео, было направлено официальное письмо с просьбой заблокировать ее аккаунт.

Ранее сообщалось, что мужчина разоблачил ложь бывшей жены-блогерши, которая писала о своей борьбе с раком. Оказалось, что женщина несколько лет врала близким и подписчикам о болезни.