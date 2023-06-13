Рассказывающую о борьбе с раком фитнес-блогершу уличил во лжи бывший муж

Бывший муж разоблачил ложь популярной фитнес-блогерши о борьбе с раком

Женщина, которая вела популярный блог о фитнесе и своей борьбе с раком, уличил во лжи и разоблачил бывший муж. Об этом сообщает South China Morning Post.

У жительницы Тайваня под ником @MianBaobao было больше миллиона подписчиков в социальной сети. В описании профиля блогерша называла себя «профессиональным борцом с раком и женщиной, которая хочет стать пауэрлифтером-любителем». Она рассказывала, что три года назад ей диагностировали рак поджелудочной железы на поздней стадии.

Женщина постоянно выкладывала фото и видео с «сеансов химиотерапии» и записями своих тренировок, ставя под постами хэштег #cancerfightingdaily (#ежедневнаяборьбасраком). Люди воспринимали ее как стойкого и смелого человека.

Однако в мае бывший муж девушки опубликовал соцсетях информацию, которая бросила тень на ее репутацию. В частности, он написал: «Каждый раз, когда она отправлялась на очередную процедуру, она настаивала на том, чтобы родные высаживали ее у входа в больницу, и ходила на прием в одиночку».

При этом он заявил, что их общие медицинские расходы за 2021 год составили всего 275 долларов (около 22 тысяч рублей). За два года мужчина не видел ни ее лечащего доктора, ни выписок с диагнозом, ни рецептов на лекарства. Он также написал, что бывшая использовала болезнь как предлог, чтобы разъехаться с ним, и позже подала на развод.

Пользователи начали собственное расследование и выяснили, что фотографии блогерши, демонстрирующие потерю волос, аппараты МРТ, капельницы и эпизоды носового кровотечения она просто находила в интернете. В конце концов @MianBaoBao призналась подписчикам, что образ «борца с раком» был намеренно сфабрикован, а ее диагноз — ложь. Она удалила все старые публикации, оставив одно сообщение.

Я солгала, что у меня рак, и обманывала всех на протяжении трех лет. Я знаю, что заслуживаю тысячи смертей и должна принять все последствия своих необдуманных поступков @MianBaoBao фитнес-инфлюэнсер

Нынешний муж блогерши отреагировал на ее признание постом, в котором сказал, что чувствует себя несправедливо обманутым и «полным идиотом». Пользователи сети и подписчики девушки также написали под ее последней публикацией множество разгневанных комментариев.

Ранее сообщалось о 66-летней жительнице английского города Лестер, которая обманом выманила у соседей 15 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). Она притворилась больной раком и просила деньги на лечение.