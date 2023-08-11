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17:13, 11 августа 2023Культура

Звезда «Форсажа» подал в суд на хозяйственный магазин из-за расизма

Звезда «Форсажа» подал в суд на магазин и обвинил его сотрудников в расизме
Тайриз Гибсон

Тайриз Гибсон. Фото: Remo Casilli / Reuters

Американский актер и музыкант Тайриз Гибсон, известный по роли Романа Пирса во франшизе «Форсаж», подал в суд на хозяйственный магазин, обвинив его сотрудников в расизме. Об этом сообщает Sky News.

Артист потребовал от организации один миллион долларов. Инцидент произошел в феврале этого года: тогда актер и двое его друзей отправились в магазин под названием The Home Depot.

«В то время как истцы пытались совершить покупку в магазине, продавцы преднамеренно вмешивались и отказывались обрабатывать трансакцию, основываясь на своих необоснованных подозрениях в отношении Гибсона из-за его цвета кожи», — говорится в документах.

В иске также утверждается, что артист смог завершить покупки спустя 20 минут, после «горячего спора» с менеджером магазина: «Действия кассира и менеджера носили дискриминационный характер по признаку расы и происхождения. Другого правдоподобного объяснения жестокого обращения с истцами нет».

Ранее бывший режиссер документального фильма об американской рэп-исполнительнице Мелиссе Виван Джефферсон, известной как Lizzo, стала еще одним человеком, который обвинил артистку в расизме.

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    Анастасия Астахова
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