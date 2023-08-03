Бывший режиссер фильма о Lizzo также обвинила ее в расизме

Бывший режиссер документального фильма о Lizzo также обвинила ее в расизме

Бывший режиссер документального фильма об американской рэп-исполнительнице Мелиссе Виван Джефферсон, известной как Lizzo, София Нали Эллисон стала еще одним человеком, который обвинил артистку в расизме. Об этом сообщает Deadline.

Кинематографистка отметила, что сумела проработать с исполнительницей всего две недели и покинула команду, работающую над документальным проектом о Lizzo, из-за «высокомерного, эгоцентричного и недоброжелательного» поведения певицы.

София Нали Эллисон добавила, что рэперша создает вокруг себя чрезвычайно токсичную и враждебную рабочую среду и в процессе подрывает работу, труд и авторитет темнокожих женщин. «Обратите внимание, что по итогу режиссером ее фильма стал белый цисгендерный мужчина», — сообщила кинематографистка, подчеркнув, что бренд Lizzo построен на лжи.

Ранее на Lizzo подали в суд за дискриминацию и сексуальные домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также дискриминировала по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.