Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:20, 3 августа 2023Культура

Бывший режиссер фильма о Lizzo также обвинила ее в расизме

Бывший режиссер документального фильма о Lizzo также обвинила ее в расизме

Фото: IMAGO / Gonzales Photo / Kim Matthai / Globallookpress.com

Бывший режиссер документального фильма об американской рэп-исполнительнице Мелиссе Виван Джефферсон, известной как Lizzo, София Нали Эллисон стала еще одним человеком, который обвинил артистку в расизме. Об этом сообщает Deadline.

Кинематографистка отметила, что сумела проработать с исполнительницей всего две недели и покинула команду, работающую над документальным проектом о Lizzo, из-за «высокомерного, эгоцентричного и недоброжелательного» поведения певицы.

София Нали Эллисон добавила, что рэперша создает вокруг себя чрезвычайно токсичную и враждебную рабочую среду и в процессе подрывает работу, труд и авторитет темнокожих женщин. «Обратите внимание, что по итогу режиссером ее фильма стал белый цисгендерный мужчина», — сообщила кинематографистка, подчеркнув, что бренд Lizzo построен на лжи.

Ранее на Lizzo подали в суд за дискриминацию и сексуальные домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также дискриминировала по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

    «ВКонтакте» запустила обновление

    В Кремле оценили перспективы ввода единой валюты БРИКС

    Найден способ пополнить российский бюджет на десятки миллиардов рублей

    Правоохранители пришли с обысками в министерство российского региона

    В Екатеринбурге нашли семью брошенной отцом на улице пятилетней девочки

    В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Эрдогана

    Стало известно о совершенствовании российских снарядов для беспилотников

    В России высказались о возобновлении зерновой сделки

    Мужчина надругался над 12-летней девочкой в лифте московской многоэтажки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости