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10:31, 11 августа 2023Мир

Во Франции предрекли мировую войну из-за переброски войск Польши к Белоруссии

Филиппо заявил, что переброска войск Польши к Белоруссии ведет к мировой войне

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Действия Польши по переброске войск к границе с Белоруссией могут спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.

По его словам, тот факт, что Польша направляет к Белоруссии около 10 тысяч солдат, — безумие. Пятая статья устава НАТО подразумевает, что, если одно из государств-членов альянса начнет военные действия, его обязаны поддержать все остальные участники.

«Сумасшедшие ищут третью мировую войну, давайте их остановим!» — призвал Филиппо.

Ранее шведский экономист и дипломат Андрес Ослунд заявил, что НАТО может прекратить свое существование.

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    Варвара Кошечкина
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