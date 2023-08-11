Во Франции предрекли мировую войну из-за переброски войск Польши к Белоруссии

Филиппо заявил, что переброска войск Польши к Белоруссии ведет к мировой войне

Действия Польши по переброске войск к границе с Белоруссией могут спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.

По его словам, тот факт, что Польша направляет к Белоруссии около 10 тысяч солдат, — безумие. Пятая статья устава НАТО подразумевает, что, если одно из государств-членов альянса начнет военные действия, его обязаны поддержать все остальные участники.

«Сумасшедшие ищут третью мировую войну, давайте их остановим!» — призвал Филиппо.

Ранее шведский экономист и дипломат Андрес Ослунд заявил, что НАТО может прекратить свое существование.