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13:01, 11 августа 2023Культура

Станцевавших под «Ще не вмерла Украина» в Крыму девушек уволили

Станцевавших под песню Верки Сердючки в Крыму девушек уволили

Фото: РИА Новости

Трех девушек, станцевавших в Крыму под «Ще не вмерла Украина» украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, уволили. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Естественно, они уволены. Они не напрямую работали. Мы фирме все объяснили, разорвали договор, и они не работают, естественно. У нас уже другая фирма нанята абсолютно, с другой фирмой аниматорской заключен договор», — заявили в алуштинском аквапарке.

Ранее сообщалось, что три девушки пели и танцевали в аквапарке в Алуште под песню «на украинском языке, провокационного характера, несмотря на замечания находящихся рядом посетителей аквапарка», тем самым провоцируя людей на конфликт. Сообщалось, что им был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей — каждая обязуется выплатить по 15 тысяч рублей.

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