В Крыму оштрафовали трех девушек за танец под «Ще не вмерла Украина»

В Крыму оштрафовали трех девушек за танец под песню Верки Сердючки

В Крыму оштрафовали трех девушек за танец под «Ще не вмерла Украина» украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского суда.

По данным суда, девушки являются аниматорами, они пели и танцевали в аквапарке в Алуште под песню «на украинском языке, провокационного характера, несмотря на замечания находящихся рядом посетителей аквапарка», тем самым провоцируя людей на конфликт. Сообщается, что им был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей — каждая обязуется выплатить по 15 тысяч рублей.

«Суд квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ»)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее мужчина послушал песню российского эстрадного певца Григория Лепса во Львове и был оштрафован.