Проблему на триллионы долларов собрались решать за счет путешественников

McKinsey: декарбонизация мировой авиации обойдется путешественникам в $5 трлн

Мировые авиаперевозчики собрались включить в стоимость билетов на самолеты пункт о декарбонизации отрасли ради борьбы с глобальным изменением климата. Суммарные затраты на переход авиалайнеров на экологичные виды топлива до 2050 года оцениваются в 5 триллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании McKinsey & Co.

В настоящее время мировой коммерческий авиафлот насчитывает порядка 25 тысяч самолетов, перевозящих до 4 миллиардов пассажиров ежегодно. Двигатели авиалайнеров суммарно сжигают около 100 миллиардов галлонов реактивного керосина, что превышает годовые объемы выпитого в мире пива. Как уточнили в McKinsey, из необходимых 5 триллионов долларов затрат на декарбонизацию большая часть денежных средств уйдет на устойчивое производство топлива, работающего на возобновляемых источниках энергии.

По словам главы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолша, затраты на декарбонизацию отрасли неизбежно лягут на плечи рядовых пассажиров самолетов — найти другие эффективные источники финансирования мировой отрасли будет крайне сложно. Недостаточный уровень внимания к решению проблемы загрязняющих выбросов за последние 70 лет привел к ухудшению и без того кризисной ситуации. Теперь у перевозчиков остается мало времени для поиска указанной суммы.

Дорогостоящий переход авиации на более чистые виды топлива приведет к повышению тарифов, а также сокращению числа маршрутов и авиакомпаний. Если не начать решать проблему сейчас, суммарная доля выбросов парниковых газов глобальной авиацией может вырасти с нынешних 2 процентов до 22 процентов к 2050 году. На этом фоне включение расходов на декарбонизацию в цены билетов в обозримом будущем будет происходить на регулярной основе, чтобы компенсировать растущие затраты таких авиагигантов, как Boeing и Airbus, заключили эксперты.

Ранее глава IATA Вилли Уолш уже предрекал подорожание авиабилетов на фоне массового перевода самолетов на устойчивое авиатопливо. При этом рост цен, по его мнению, окажется оправданным — биотопливо поможет сократить выбросы от авиаотрасли на 65 процентов к 2050 году. В то же время в IATA оценили суммарные затраты на декарбонизацию отрасли в гораздо меньшую сумму, чем аналитики McKinsey — речь шла о финансировании на триллион долларов.