Авиабилетам предрекли подорожание из-за нового топлива

Глава IATA Уолш: переход самолетов на экологичное топливо приведет к подорожанию билетов

Перевод самолетов на устойчивое авиатопливо (sustainable aviation fuel, SAF) приведет к подорожанию авиабилетов. Рост цен на этот вид перевозок предрек глава Международной ассоциации воздушного авиатранспорта (IATA) Уилл Уолш, его слова передает Bloomberg.

По оценкам эксперта, биотопливо поможет сократить выбросы от авиаотрасли на 65 процентов к 2050 году. Однако это потребует больших затрат — несмотря на то, что SAF можно заправлять уже существующие модели самолетов, стоит оно намного дороже обычного авиакеросина. По данным IATA, на декарбонизацию авиации потребуется не менее одного триллиона долларов.

«Эти расходы придется нести потребителям, другого пути нет», — заявил Уолш. Специалист добавил, что более дорогие авиабилеты — самое очевидное последствие массового внедрения SAF. Согласно прогнозам Международного совета по чистому транспорту, речь идет о подорожании на 22 процента к 2050 году.

Ранее сообщалось, что Великобритания может стать ведущим поставщиком экологичного топлива для самолетов. По словам представителей отрасли, усилия по созданию устойчивого самолетного топлива из отработанного растительного масла могут принести британской экономике миллиарды фунтов стерлингов, увеличить количество рабочих мест, снизить энергетическую зависимость от России и помочь авиационному сектору стать зеленым.